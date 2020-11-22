Синоптики спрогнозировали аномальное потепление в ряде регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов ожидается аномально теплая неделя. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, температура в этих регионах будет выше нормы на 2-7°C.

Вильфанд рассказал, что на протяжении недели она будет выше нормы в Центральном федеральном округе на 2-4°C, а в Северо-Западном федеральном округе — на 4-7°C.

Кроме того, синоптик заявил, что в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также регионах центрального Черноземья температура в течение недели будет около нормы или на 1°C ниже.

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