Милиция сообщила о задержании свыше 200 человек на протестах в Минске

Минская милиция назвала число задержанных в ходе акций протеста в столице Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правоохранители отметили, что свыше 200 человек задержаны в рамках нарушения закона о массовых мероприятиях.

Столичная милиция уточнила, что в отношении задержанных проводятся проверки в соответствии с законодательством.

«Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны», — подчеркнули в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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