Собянин: заболеваемость COVID-19 у старшеклассников в столице упала в два раза

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с момента перевода старшеклассников в городе на дистанционное обучение заболеваемость коронавирусом среди них упала в два раза.

«Среди старших классов мы видим снижение доли заболевших в количестве выявленных коронавирусных больных почти в два раза в силу того, что мы их перевели на дистант, ситуация улучшилась», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что ситуация среди младших классов, напротив, продолжает оставаться сложной.

Так, по его словам, на карантине в Москве на сегодняшний день остаются около 2,5 тыс. школьных и детсадовских групп.

«Конечно, это сложно все организовать, конечно, это проблема, но они не таковы, чтобы мы принимали сегодня решение о закрытии детских садов или младших классов», — заключил градоначальник.

За последние сутки в Москве было зафиксировано 6 902 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе инфекцию подтвердили у 539 970 человек.

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