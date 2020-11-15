В Нью-Йорке установили главную рождественскую ель США

Главная рождественская ель Соединенных Штатов была установлена в центре Нью-Йорка, на площади Рокфеллер-плаза, передает NBC.

Хвойное дерево высотой более 23 м, массой около 11 тонн и возрастом около 75-80 лет была спилена в Онеотте штата Нью-Йорк.

«2020 год был не из простых, но нью-йоркцы выстояли, и мы вернемся еще сильнее и лучше. Мы особенно горды тем, что не отказались от этой традиции в нынешнем году», — сказал глава компании Tishman Speyer, владеющей комплексом зданий Рокфеллер-центра, Роб Спейер.

На елке будут зажжены свыше 50 тыс. цветных фонариков. На макушке дерева установят хрустальную звезду, созданную мастерами фирмы Swarovski.

С 1997 года церемония включения гирлянд на главной ели Нью-Йорка транслируется в прямом эфире 2 декабря.