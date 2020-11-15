Илон Маск полагает, что болен коронавирусом в «умеренной» форме

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что болен COVID-19 и заболевание протекает у него в «умеренной» форме. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Так, несколько дней назад предприниматель заявил, что несколько раз сдавал тесты на коронавирус, но их результаты оказались противоречивыми.

«Мои симптомы — это симптомы легкой простуды, что неудивительно, поскольку коронавирус — это разновидность простуды», — заявил Маск.

Он отметил, что у него «умеренный случай COVID-19», что выражается в болезненности тела и немного спутанном сознании при кашле.

Изобретатель подчеркнул, что лаборатории до сих пор не прислали ему однозначного результата теста на коронавирус.

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