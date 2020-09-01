Минприроды утвердило новые правила охоты

Министерство природы утвердило новые правила охоты, запрещающие в некоторых муниципальных образованиях петельный лов животных и дающие главам субъектов возможность полностью запретить охоту, пишет пресс-служба министерства.

«Минюст России зарегистрировал приказ «Об утверждении Правил охоты». Новая редакция правил подготовлена Минприроды России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из документа исключили спорные положения: необходимость охотиться в темное время с использованием вышек и технические требования.

Подчеркивается, что теперь главы регионов могут вводить ограничения, в том числе в отношении запрета, способов и сроков охоты.

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