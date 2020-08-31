Самолет совершил посадку на трассе в Канаде
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Нбольшой самолет совершил вынужденную посадку на скоростном шоссе в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал CBS.
Как стало известно, воздушное судно приземлилось на автотрассе возле города Маркхэм и местного аэропорта.
Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Из-за произошедшего на трассе частично перекрыли движение транспорта.
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