Япония отменила безвизовые обмены с РФ в этом году из-за COVID-19

Япония решила полностью отменить все запланированные на текущий год безвизовые обмены между японскими префектурами и южной частью Курильских островов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию бывших японских жителей данных территорий.

По словам председателя ассоциации Хидэаки Миякавы, организация не может полностью избежать риска заражения коронавирусом при путешествии по морю.

«Надеемся, что в будущем году поездки удастся организовать согласно существовавшему до этого момента графику», — добавил Миякава.

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