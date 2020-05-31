Китай за сутки выявил двух заболевших COVID-19

Медики в Китае за сутки выявили двух новых заболевших COVID-19 и еще трех бессимптомных носителей инфекции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

По данным властей КНР, за последние 24 часа летальных случаев в результате заражения коронавирусом не зафиксировано. Два новых случаязаболевания зафиксированы у приехавших из-за рубежа.

Всего в материковой части Китая к настоящему моменту зафиксирован 83 001 случай заражения коронавирусом, выздоровели 78 304 пациента.

Всего с начала пандемии в стране погибли 4634 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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