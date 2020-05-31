В Южной Корее за сутки зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом
В Южной Корее за прошедшие сутки было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, погиб один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление организации Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
По данным центра, с начала пандемии в республике зафиксировано 11 468 инфицированных коронавирусом, выздоровели 10 363 пациентов, погибли — 270.
Несмотря на то, что число новых случаев заражения существенно сократилось по сравнению со временем начала распространения вируса в стране, некоторый рост в настоящее время дают локальные вспышки инфекции, считают медики.
Так в ведомстве заявили, что более 90% от всех заболевших уже выписаны из больниц. Тесты на коронавирус прошли 910 тыс. жителей Республики Корея.
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