В Южной Корее за сутки зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом

В Южной Корее за прошедшие сутки было выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, погиб один человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление организации Центров по контролю и профилактике заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По данным центра, с начала пандемии в республике зафиксировано 11 468 инфицированных коронавирусом, выздоровели 10 363 пациентов, погибли — 270.

Несмотря на то, что число новых случаев заражения существенно сократилось по сравнению со временем начала распространения вируса в стране, некоторый рост в настоящее время дают локальные вспышки инфекции, считают медики.

Так в ведомстве заявили, что более 90% от всех заболевших уже выписаны из больниц. Тесты на коронавирус прошли 910 тыс. жителей Республики Корея.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Венесуэла намерена провести 10 млн тестов на коронавирус

— В Перу коронавирусом заразились более 155 тысяч человек

— В Мексике от коронавируса погибли почти 10 тысяч человек