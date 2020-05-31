Венесуэла намерена провести 10 млн тестов на коронавирус

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти страны намерены увеличить число тестирований граждан на коронавирус до 10 млн за два ближайших месяца, сообщает РИА «Новости».

«В Венесуэле уже сделано 970 394 теста (или 32 346 тестов на миллион населения)… Я отдал распоряжение о проведении массовых тестов, <...> чтобы достичь 10 миллионов тестов в июне-июле», — сказал Мадуро.

По его словам, тестирование для граждан страны будет проведено бесплатно, а в перспективы власти намерены охватить им все население республики.

По официальным данным в стране 1 370 заразившихся коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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