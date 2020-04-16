Путин поручил дать оценку мерам по борьбе с COVID-19, которые принимаются в регионах РФ
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госсовету проанализировать и дать оценку мерам по борьбе с коронавирусом в регионах. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
«Провести анализ принимаемых в субъектах Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и поддержке экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и дать оценку их достаточности», — говорится в поручении.
Кроме того, поручение касается ранее данных поручений, касающихся принятия этих мер.
Срок доклада по этому поручению — 20 апреля.