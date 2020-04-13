Москва не планирует запрещать межрегиональные поездки

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Власти Москвы не планируют запрещать жителям ездить и летать в другие регионы на фоне коронавируса, сказал начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков телеканалу «Россия 1».

По словам Данчикова, такие решения могут приниматься только на федеральном уровне.

В России коронавирусом заразились больше 18 тыс., скончались 148 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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