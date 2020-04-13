В Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к COVID-19

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с 14 апреля в Москве начинается популяционное тестирование на иммунитет к вирусу COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в первую очередь будут тестировать медицинских работников, поскольку они находятся в постоянном контакте с зараженными.

Попова также отметила, что поддерживает связь с главными государственными санитарными врачами различных регионов России и регулярно проводит с ними видеоконференции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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