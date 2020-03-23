В Южно-Сахалинске вынужденно сел летевший на Курилы самолет
close
Самолет следовавший в Южно-Курильск вынужденно вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что причиной посадки в аэропорт отправления стали технические неполадки.
На борту находились 42 человека, включая четырех членов экипажа, никто не пострадал.
Собеседник агентства добавил, что информация о новом рейсе будет уточнена в ближайшее время.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Самолет из Ханты-Мансийска вернулся в аэропорт вылета из-за датчика шасси
— Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги и начал снижаться