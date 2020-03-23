В Южно-Сахалинске вынужденно сел летевший на Курилы самолет

Самолет следовавший в Южно-Курильск вынужденно вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что причиной посадки в аэропорт отправления стали технические неполадки.

На борту находились 42 человека, включая четырех членов экипажа, никто не пострадал.

Собеседник агентства добавил, что информация о новом рейсе будет уточнена в ближайшее время.

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