Режим повышенной готовности ввели в Новосибирской области

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Режим повышенной готовности введен на территории Новосибирской области в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, сообщает «Интерфакс».

В настоящее время в регионе производится отмена и ограничение массовых мероприятий и усиленная дезинфекция, все прибывшие из неблагополучных стран граждане самоизолируются. Режим повышенной готовности не предусматривает ужесточения данных мер, заявил области губернатор Андрей Травников.

По словам главы региона, на данный момент на самоизоляции находятся более 600 человек, ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом на территории области не выявлено.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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