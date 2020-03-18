Кипр закрывает прием пассажирских самолетов из 28 стран, включая Россию

<img src="//img.gazeta.ru/files3/786/12755786/Depositphotos_54251187_l-2015-pic905-895x505-44147.jpg">

Республика Кипр приостанавливает прием пассажирских рейсов из 28 стран, в числе которых Россия, сообщает Cyprus News Agency.

Запрет вступает в силу 21 марта, его действие продлится 14 дней. Аэропорты Кипра прекращают прием рейсов из России, Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии, Польши, Сербии, Румынии и Египта. Под действие запрета также попадают ряд европейских и ближневосточных стран.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Страны закрываются: МИД зовет россиян домой

— Европа вводит запрет на въезд для иностранных граждан на 30 дней

— Коронавирус зафиксирован во всех странах Европы