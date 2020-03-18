Кипр закрывает прием пассажирских самолетов из 28 стран, включая Россию
Республика Кипр приостанавливает прием пассажирских рейсов из 28 стран, в числе которых Россия, сообщает Cyprus News Agency.
Запрет вступает в силу 21 марта, его действие продлится 14 дней. Аэропорты Кипра прекращают прием рейсов из России, Белоруссии, Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, Болгарии, Польши, Сербии, Румынии и Египта. Под действие запрета также попадают ряд европейских и ближневосточных стран.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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