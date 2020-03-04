В России хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали законопроект, в рамках которого могут запретить торговлю алкоголем в заведениях, расположенных в жилых домах. Об этом пишут «Ведомости».

Поправки предполагают, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать время продажи спиртного в барах, кафе и ресторанах, расположенных в жилых зданиях и на прилегающих территориях. При этом не исключается, что продажу алкоголя в таких местах могут и вовсе запретить. Помимо этого, в случае принятия закона на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме — она составит не менее 20 кв. м.

По словам куратора проекта закона и депутата Госдумы Александра Хинштейна, документ создали для борьбы с «наливайками», которые работают днем и ночью и мешают местным жителям.

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