Здание на железнодорожной станции горит под Хабаровском

В Хабаровской области горит здание, которое находится на территории железнодорожной станции. Об этом сообщат РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что пожар произошел в Солнечном районе.

Уточняется, что площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв м.

На данным момент пожар локализован, однако существует опасность распространения огня на соседние здания. Информация о пострадавших не поступала, на месте работают спасательные службы.

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