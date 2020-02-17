Здание на железнодорожной станции горит под Хабаровском
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В Хабаровской области горит здание, которое находится на территории железнодорожной станции. Об этом сообщат РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что пожар произошел в Солнечном районе.
Уточняется, что площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв м.
На данным момент пожар локализован, однако существует опасность распространения огня на соседние здания. Информация о пострадавших не поступала, на месте работают спасательные службы.
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