Число пострадавших при ЧП с самолетом в Стамбуле резко возросло

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Число пострадавших при жесткой посадке пассажирского самолета в стамбульском аэропорту резко возросло. Об этом глава Стамбула Али Йерликая рассказал в эфире телеканала NTV.

Отмечается, что травмы разной степени тяжести получили 120 человек. Все они были госпитализированы.

Уточняется, что погибших в результате инцидента нет.

По предварительным данным, из-за плохих погодных условий воздушное судно рухнуло на взлетно-посадочную полосу с высоты 30 метров. После этот самолет врезался в ограждение.

На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа. В результате был госпитализирован 52 человек. Их доставили в местные больницы.

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