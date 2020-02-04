Москвичей предупредили об невероятных холодах в конце недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что концу недели температура воздуха в Москве «невероятно» опустится. Об это сообщает ТАСС.

По его словам, в пятницу, 7 февраля, будет от -10°С до -15°С ночью, а днем от -7°С до -12°С. Он добавил, что это нормальные температурные значения для февраля, однако «контексте аномально теплой погоды ранее это будет невероятным».

Кроме того, в ночь на 8 февраля температура может опуститься до -17°С.

Синоптик отметил, что такие морозы продлятся недолго и к 10 февраля температура повысится до -2°С.

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