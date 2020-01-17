Более 30 туристов сняли с остановившегося подъемника в Карпатах

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Вид на канатную дорогу вблизи трассы горнолыжного курорта Шерегеш на горе Мустаг в Кемеровской... Вид на канатную дорогу вблизи трассы горнолыжного курорта Шерегеш на горе Мустаг в Кемеровской...
Вид на канатную дорогу вблизи трассы горнолыжного курорта Шерегеш на горе Мустаг в Кемеровской...
Александр Кряжев/РИА «Новости»

На Украине спасатели сняли 32 туриста с остановившейся канатной дороги на горе Погар в Карпатах, передает «Интерфакс».

Уточняется, что среди этих туристов были пять детей.

В спасательной операции участвовали 14 спасателей и три единицы техники.