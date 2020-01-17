Более 30 туристов сняли с остановившегося подъемника в Карпатах

На Украине спасатели сняли 32 туриста с остановившейся канатной дороги на горе Погар в Карпатах, передает «Интерфакс».

Уточняется, что среди этих туристов были пять детей.

В спасательной операции участвовали 14 спасателей и три единицы техники.