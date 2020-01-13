Более 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 31 рейс. Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Такие данные доступны по состоянию на 00.10 (мск).

Как стало известно, во Внуково задержано 15 рейсов отменено/

Также в Домодедово пять рейсов задержано и восемь отменено.

Кроме того, в Шереметьево задержано только три рейса.

При этом в Жуковском задержанные и отмененные рейсы отсутствуют.

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