Голикова выразила тревожность в отношении медицинских кадров в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о ситуации с медицинскими кадрами в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она рассказала, что в отрасль за 2019 год пришли свыше девяти тысяч работников, причем пять тысяч из них — врачи.

Однако, как добавила вице-премьер России, примерно столько же человек покинули свои должности в связи с возрастом, по личным мотивам и иным причинам.

Голикова отметила, что для решения этой проблемы запланировано привлечь сотрудников частной медицины с целью работы с наиболее уязвимыми категориями населения, например пожилыми людьми. По ее мнению, ситуация с медицинскими кадрами остается в России тревожной.

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