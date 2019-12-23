Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь
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Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе ведомства заявили, что крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, крепостью выше 15-16 градусов крайне желательно разбавить водой.
Наилучшее соотношение, по данным Роспотребнадзора, составляет 1 к 3.
Также в ведомстве заявили, что «относительно безопасно» человек может выпить не более 15 мл в пересчете на чистый спирт. Эта доза эквивалентна 150 мл водки или половине бутылки вина.
Также советуют не употреблять спиртное на голодный желудок и запивать газировкой.
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