Центр Москвы украсят дизайнерскими елками с антивандальными украшениями

Около 30 дизайнерский елок планируют установить в центре российской столицы. Особенностями новогодних деревьев будут антивандальные украшения, рассказал агентству «Москва» дизайнер Артем Кривда.

Он отметил, что в этом году елки усовершенствовали и сделали их красивыми и безопасными. Дизайнер констатировал, что существует категория людей, которые пытаются снять и унести с собой игрушки с деревьев. Именно поэтому были разработаны антивандальные украшения.

«Елки уникальные, и их делает команда профессионалов», — рассказал Кривда.

По его словам, над созданием украшений для елок трудятся около 30 дизайнеров.

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