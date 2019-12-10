Париж бастует против пенсионной реформы

Люди вышли на улицы в Париже, чтобы выразить свое негативное отношение к пенсионной реформе, которую предложили власти Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Демонстранты были замечены на площади Вобан даже до начала запланированного шествия к площади Данфер-Рошро. В руках у них были шары и плакаты. Также люди кричали лозунги против пенсионной реформы и французского лидера Эммануэля Макрона.

Отмечается, что из-за забастовок даже было нарушено движение общественного транспорта, а также были перекрыты многие улицы Парижа.

Забастовки начались в Париже 5 декабря. Различные категории людей протестуют против пенсионной реформы, в том числе, работники транспортных компаний.

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