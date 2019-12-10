Макрон: протесты в Париже не относятся к Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проходящие в Париже манифестации не имеют никакого отношения к президенту России Владимиру Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам французского лидера, протесты проходят с целью изменить французскую пенсионную систему.

Макрон также добавил, что не видел никакого беспокойства со стороны Путина относительно ситуации в Париже в момент его приезда в город на саммит «нормандской четверки».

Известно, что 9 декабря, в день саммита, обнаженные активистки движения Femen выбежали на проезжую часть, скандируя антироссийские лозунги. Они были задержаны полицией.

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