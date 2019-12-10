Макрон: протесты в Париже не относятся к Путину
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проходящие в Париже манифестации не имеют никакого отношения к президенту России Владимиру Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам французского лидера, протесты проходят с целью изменить французскую пенсионную систему.
Макрон также добавил, что не видел никакого беспокойства со стороны Путина относительно ситуации в Париже в момент его приезда в город на саммит «нормандской четверки».
Известно, что 9 декабря, в день саммита, обнаженные активистки движения Femen выбежали на проезжую часть, скандируя антироссийские лозунги. Они были задержаны полицией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Закончить войну: к чему пришли Путин и Зеленский в Париже
— Зеленский предсказал разведение войск в Донбассе в течение восьми лет
— Путин заявил о потеплении в урегулировании ситуации в Донбассе