Макрон: протесты в Париже не относятся к Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проходящие в Париже манифестации не имеют никакого отношения к президенту России Владимиру Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам французского лидера, протесты проходят с целью изменить французскую пенсионную систему.

Макрон также добавил, что не видел никакого беспокойства со стороны Путина относительно ситуации в Париже в момент его приезда в город на саммит «нормандской четверки».

Известно, что 9 декабря, в день саммита, обнаженные активистки движения Femen выбежали на проезжую часть, скандируя антироссийские лозунги. Они были задержаны полицией.

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