Диетолог объяснила влечение россиян к вредным продуктам

Кандидат медицинских наук диетолог Маргарита Королева рассказала, почему россияне имеют пристрастие к вредным продуктам. Об этом сообщает НСН.

До этого ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в котором выяснилось, что 48% жителей России заявили, что питаются неправильно.

По словам диетолога, сладости или продукты с избытком жира, соли и специй хорошо поглощается из-за стимуляции опиоидной зоны в головном мозге. Это создает условие поддержание сытости на короткие отрезки времени, а также дает возможность успокоиться, получить радость и удовольствие.

Королева положительно отметила то, что россияне понимают, что допускают ошибки в питании, добавив, что любители нездорового перекуса будут существовать до тех пор, пока им будет позволять здоровье.

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