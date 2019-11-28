В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Следственного комитета России по Красноярскому краю.

По данным СК, инцидент произошел 25 ноября.

Подростки ворвались в дом к 41-летнему мужчине и избили его, в том числе предметами мебели. Он умер на месте.

«По подозрению в совершении данного преступления задержаны 15-ти и 16-летний подростки, которые под тяжестью предъявленных улик дали признательные показания», — сообщает СК.

По факту произошедшего заведено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об аресте подростков.

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