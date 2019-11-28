Пьяная москвичка подняла руку на полицейского и разбила стекло служебной машины

В Москве задержали девушку, которая в момент алкогольного опьянения ударила сотрудника полиции в ухо и разбила стекло служебного автомобиля по дороге на медосвидетельствование. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Как отмечается, инцидент произошел вечером 27 ноября в отделе полиции Мещанского района, куда 26-летнюю москвичку доставили за мелкое хулиганство.

После устроенной ею драки, девушку повезли на медицинское освидетельствование, тогда она разбила стекло в машине полиции.

В следственные органы переданы материал для принятия процессуального решения.