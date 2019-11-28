В Приморье убили казачьего атамана

В Приморье неизвестные застрелили казачьего атамана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК.

Тело 37-летнего жителя с огнестрельным ранением нашли у его дома в селе Барабаш Хасанского района.

По данным регионального УМВД, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Личности причастных к убийству устанавливают, на месте произведен осмотр. Правоохранители изъяли гильзы из патронов и другие предметы.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК — убийство.

На сайте Хасанского районного суда сообщается, что убитый был атаманом хутора «Барабашевский» Владивостокского городского казачьего общества «Войско Уссурийских казаков».

При этом местные СМИ отмечают, что убийство могло произойти из-за конфликтов в бизнесе.