Принц Эндрю отверг подозрения в его связи с несовершеннолетней

Герцог Йоркский категорически отверг утверждения, что имел сексуальную связь с 17-летней девочкой Вирджинией Робертс-Джуффр, сказав, что в то время он был на «Пицце Экспресс» в Уокинге со своей дочерью принцессой Беатрис. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам герцога Йоркского, после пиццерии он вернулся домой к семье, где провел всю ночь.

Принц отметил, что посетил дом финансиста-педофила Джеффри Эпштейна в Нью-Йорке только в 2010 году, чтобы разорвать дружбу. Это произошло, когда Эпштейна выпустили из тюрьмы по окончании 13 месяцев его срока за связь с несовершеннолетней.

Он также признался, что присутствовал на званом обеде, организованном Эпштейном по случаю его освобождения из тюрьмы Флориды.

Однако, по словам герцога, он не жалеет о дружбе с Эпштеном, так как люди, которые были в его жизни, и возможности, которые дали эти знакомства, приносили ему какую-то пользу.

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