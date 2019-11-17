Протестующие повесили цепи и замок на ворота парламента в Тбилиси

В грузинской столице участники акции протеста повесили цепи и замок на здание парламента, тем самым высказав намерение парализовать его работу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на одного из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву.

Он также заявил, что протестующие начали пикетирование парламента и «сделают все, чтобы парализовать его работу».

Поясняется, что участники акции требуют, чтобы правительство ушло в отставку, а также чтобы в стране были проведены внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

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