Стрельба произошла на Новом Арбате в Москве
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В одном из клубов на Новом Арбате произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 17 ноября около 05.00.
По словам очевидцев, неизвестные пришли в клуб с травматическим пистолетом и ранили молодого человека.
В настоящее время пострадавший госпитализирован.
Детали случившегося выясняются. Также нет официального подтверждения этой информации.
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