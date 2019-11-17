Стрельба произошла на Новом Арбате в Москве

В одном из клубов на Новом Арбате произошла стрельба, в результате которой пострадал мужчина. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье, 17 ноября около 05.00.

По словам очевидцев, неизвестные пришли в клуб с травматическим пистолетом и ранили молодого человека.

В настоящее время пострадавший госпитализирован.

Детали случившегося выясняются. Также нет официального подтверждения этой информации.

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