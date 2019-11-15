Историка Соколова отправили в Кресты

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Александр Почуев, адвокат обвиняемого в убийстве сожительницы историка Олега Соколова, заявил, что его подзащитный был отправлен в СИЗО. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам адвоката, историк был переведен из изолятора временного содержания в СИЗО «Кресты 1». Первое время обвиняемый будет находиться на карантине, после чего его поместят в общую камеру.

Ранее сообщалось, что арестованный по обвинению в убийстве бывший преподаватель СПбГУ был доставлен на набережную реки Мойка, где раскрыл следствию подробности совершенного преступления.

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