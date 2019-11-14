Историка Соколова отправят в Кресты
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Историка Олега Соколова, обвиняемого в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, переведут в СИЗО «Кресты», передает РИА «Новости».
Как заявил его адвокат, Соклова должны перевести уже в понедельник, 18 ноября.
«В понедельник мой подзащитный должен быть переведен в СИЗО», — заявил Почуев.
Ранее адвокат обжаловал арест Соколова без его согласия.
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга ранее вынес решение об аресте Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей сожительницы аспирантки Анастасии Ещенко, до 8 января 2020 года.
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