Руководство ростовского ГУФСИН подозревается в хищении 1 млрд рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что экс-председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка в Ростовской области задержаны. Об этом сообщает ТАСС.

Она пояснила, что они заподозрены в хищении более 1 млрд рублей из кредитного учреждения.

Уточняется, что в задержании участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального УФСБ.

До этого сообщалось, что в Ростовской области по подозрению в разглашении государственной тайны был задержан глава местного управления Федеральной службы исполнения наказаний Муслим Даххаев, а также все его заместители.

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