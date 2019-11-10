В Боливии военные призвали президента Моралеса уйти в отставку
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Уильямс Калиман, главнокомандующий вооруженными силами Боливии, призвал президента Эво Моралеса уйти в отставку, сообщает РИА «Новости».
По заявлению Калимана, отказ Моралеса от поста президента «позволит принести мир и стабильность» в страну.
Ранее президент Боливии Эво Моралес заявил, что требование оппозицией его отставки неконституционно, незаконно и является попыткой государственного переворота.
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