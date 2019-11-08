В Приморье «гражданин СССР» угрожал приставу топором из-за кредита

В отношении жителя Владивостока, который якобы является «гражданином СССР», возбуждено уголовное дело из-за того, что он отказался выплачивать кредит и угрожал судебному приставу топором. Об этом сообщает РИА «Новости»УФССП по Приморскому краю.

Как стало известно, пристав обнаружил разыскиваемое авто должника для того, чтобы арестовать его.

«Приморец не желал признавать свой долг российскому банку и назвался «гражданином СССР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого мужчина начал произносить угрозы и достал топор перед приставом и представителями взыскателя.