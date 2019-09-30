В РФ потушили все лесные пожары

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Все лесные пожары, которые действовали на территории России ликвидированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на федеральную Авиалесоохрану.

Однако за день до этого сообщалось, что в России активно тушат один лесной пожар, который был зафиксирован на одном гектаре.

Как отмечается, по состоянию на 30 сентября, 00.00 мск, на территории России нет действующих лесных пожаров.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки были потушены семь лесных пожаров. Эти возгорания был ликвидированы на площади 94 гектара.

Ранее сообщалось, что огонь стал отступать от российских лесов.