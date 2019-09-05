Синоптики пообещали россиянам заморозки и дождь со снегом

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в некоторых регионах страны уже начались заморозки. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что речь идет о сибирских районах и Поволжье. В частности в Оренбургской области в ближайшие два дня ожидается до -3°С, в Кировской области — до -2°С. Заморозки с отрицательными показаниям термометра также придут в Алтайский край, Хакасию, Томскую, Кемеровскую и Новосибирскую области. В Омской области температура может опуститься до -5°С.

«На Таймыре дождь уже со снегом. В центральных и южных районах Красноярского края 6 и 7 сентября заморозки», — говорится в материале.

Уточняется, что в среднюю полосу России после похолодания вернется июньское тепло.

Ранее сообщалось, что в Москве в четверг ожидается до +20°С.