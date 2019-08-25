В Госдуме одобрили идею об уточнении идентификации росгвардейцев и полицейских

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что его члены поддерживают идею уточнения идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Как известно, комитет разработал собственный законопроект по данному вопросу.

По словам Пискарева, по документу при обращении к гражданам росгвардеец, который находится на службе по охране общественного порядка, должен представиться.

Однако депутат уточняет, что речь не идет о случаях, когда сотрудник Росгвардии препятствует действиям незаконных вооруженных формирований, либо участвует в антитеррористических или других специальных операциях.

«Раскрытие их данных невозможно, это создаст опасность для них или их близких», — поясняет Пискарев.

Ранее российский сенатор Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции полицейских и росгвардейев идентификационных номеров при несении ими службы в общественных местах.