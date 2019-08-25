Глава офиса Зеленского отпраздновал День независимости Украины в Сен-Тропе

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан провел День независимости страны в Сен-Тропе, Франция. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что политик находился там на свадьбе «смотрящего» за минюстом Андрея Довбенко. Праздничные мероприятия проходили на частной яхте, по данным журналистов.

В компании с Богданом был также замечен известный киевский застройщик Андрей Ваврыш.

В общей сложности торжество длилось три дня. Богдан прибыл на французский остров 22 августа.

Ранее сообщалось, что Зеленский дал Богдану новую должность.