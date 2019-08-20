Из-за смога жители Сибири не увидели солнце

Жители Сибири утром во вторник, 20 августа, не смогли увидеть солнца. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что причиной этому стало обилие смога, который снова заполонил регион.

Уточняется, что дымовой шлейф идет с крупных очагов в Красноярском крае и Иркутской области, где горят леса.

В некоторых районах, пострадавших от заполонивших Сибирь лесных пожаров, видимость упала до 50 метров. Это создает опасность на автодорогах, водителей просят быть осторожнее и внимательнее. Избавить воздух от смога помогают только дожди.

Ранее сообщалось, что представитель Рослесхоза оценил ситуацию с лесными пожарами в Сибири.