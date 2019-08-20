Стали известны самые популярные у российских туристов приметы

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После проведения опроса 1500 человек названы самые популярные приметы среди российских путешественников. Об этом передает РИА «Новости».

Как отмечается, к самой распространенной примете у туристов из России относится то, когда они перед долгой поездкой стараются присесть на дорожку.

Сообщается, что этот обряд проделывают 52% опрошенных присаживаются на дорожку.

Кроме того, 20% стараются ничего не зашивать перед отправлением в путь, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Также согласно опросу, 9% респондентов при выходе из дома хотят избежать встречи с женщиной с пустыми ведрами или пакетами. А 7% опрошенных сообщили, что стараются не смотреть назад при отъезде на курорт.