Стали известны самые популярные у российских туристов приметы
После проведения опроса 1500 человек названы самые популярные приметы среди российских путешественников. Об этом передает РИА «Новости».
Как отмечается, к самой распространенной примете у туристов из России относится то, когда они перед долгой поездкой стараются присесть на дорожку.
Сообщается, что этот обряд проделывают 52% опрошенных присаживаются на дорожку.
Кроме того, 20% стараются ничего не зашивать перед отправлением в путь, чтобы не навлечь на себя несчастье.
Также согласно опросу, 9% респондентов при выходе из дома хотят избежать встречи с женщиной с пустыми ведрами или пакетами. А 7% опрошенных сообщили, что стараются не смотреть назад при отъезде на курорт.