Минздрав пояснил предложение о штрафах за перекуры на работе

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай пояснил предложения Минздрава, связанные с предложениями практик для укрепления здоровья работников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Россию 24».

По его словам, данные рекомендации являются необязательными.

«Внедрять или не внедрять те или иные практики — это вопрос, который должен решаться работодателями самостоятельно», — заявил Салагай.

Он добавил, что вопрос о превращении этих инициатив в требования пока не стоит.

Ранее Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе. В министерстве предлагают работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений. Поясняется, что планируется определять, насколько нужно снижать заработную плату, исходя из количества и длительности перекуров каждого из работников.