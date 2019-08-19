Роспотребнадзор назвал длительность выполнения домашнего задания в школе

В Роспотребнадзоре заявили, что российские школьники во втором и третьем классе должны в среднем тратить на выполнение задания на дом не более 1,5 часа в день. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, ограничивать длительность выполнения домашних заданий нужно для того, чтобы дети не перетрудились.

Также в службе рассказали, что в 4-м и 5-м классе время на выполнение домашней работы увеличивается до двух часов. В шестом и седьмом классе следует тратить уже по 2,5 часа, а в старших классах можно проводить за работой вне класса до 3,5 часов.

Лучше всего приступать к выполнению заданий в 15.00 — 16.00, заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее министр просвещения России Ольга Васильева усомнилась в необходимости «домашки» на Новый год.