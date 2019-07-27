В МВД назвали число участников митинга в Москве

В акции в центре Москвы приняли участие порядка 3500 человек. Об этом сообщается на сайте МВД.

В ведомстве отметили, что из них 700 человек — журналисты и блогеры, проинформировавшие о своем участии в освещении акции заранее.

Мероприятие не было согласовано властями.