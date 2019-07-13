Российскому самолету не дали вылететь с Кипра из-за угрозы взрыва

В связи с сообщением об угрозе безопасности пассажиров и целостности самолета, вылет рейса из кипрского международного аэропорта Ларнака в Санкт-Петербург задержали. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, пассажиров самолета отправили в здание аэровокзала. По правилам авиационной безопасности выполняется дополнительный досмотр самолета. Также процедуру проходят пассажиры, их багаж и ручная кладь.

Отмечается, что самолет сможет вылететь в Петербург только после проведения проверок.

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